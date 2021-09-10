Зеленский заявил, что хочет жить в Украине и в дальнейшем. Об этом он сказал во время выступления на Ялтинской международной конференции (YES).
Важно Для меня важно быть в Украине, – выпускник Кембриджа, которому Зеленский пообещал работу
Президент уточнил, что, просыпаясь каждое утро, он хочет жить и менять жизнь вокруг, ведь является гражданином Украины.
Потому что закончится президентский срок, а ведь я хочу жить именно в Украине,
– заверил украинский лидер.
Во время своей речи Зеленский заявил, что не жалеет о своем решении стать президентом Украины. Он подчеркнул, что президентами остаются. И хочется, чтобы люди говорили: "мы вас уважаем, не все было идеально, однако все было неплохо".
Уйдет ли Зеленский на второй срок
- Владимир Зеленский ранее сказал, что хотел бы выполнить все свои предвыборные обещания еще за время первой каденции.
- Украинский лидер подчеркнул: "Я лучше выполню все, что я обещал в свой один срок, и поеду отдыхать".