Зеленський заявив, що хоче жити в Україні й надалі. Про це він сказав під час виступу на Ялтинській міжнародній конференції (YES).
Важливо Для мене важливо бути в Україні, – випускник Кембриджу, якому Зеленський пообіцяв роботу
Президент уточнив, що, прокидаючись щоранку, він хоче жити та змінювати життя навколо, адже є громадянином України.
Тому що закінчиться президентський термін, але ж я хочу жити саме в Україні,
– запевнив український лідер.
Під час своєї промови Зеленський заявив, що не шкодує про своє рішення стати президентом України. Він наголосив, що президентами залишаються. І хочеться, щоб люди говорили: "ми вас поважаємо, не все було ідеально, проте все було непогано".
Чи піде Зеленський на другий термін
- Володимир Зеленський раніше сказав, що хотів би виконати усі свої передвиборчі обіцянки ще за час першої каденції.
- Український лідер наголосив: "я краще виконаю все, що я обіцяв у свій один термін, і поїду відпочивати".