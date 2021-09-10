Зеленський зізнався, що іноді замислюється, навіщо це все, якщо для цього іноді втрачаєш людяність, іноді – відчуття деякої реальності. Тому потрібно виходити на вулицю, спілкуватися з людьми і розуміти, що відбувається навколо.

Зауважте Без України НАТО та ЄС лише втрачатимуть, – Зеленський

Але все ж таки, пам'ятаючи, що це був виклик, ти на це пішов і найголовніше, люди повірили, значить, не можна по-іншому. Ти ж поважаєш людей і хочеш, щоб вони тебе поважали не зараз, коли ти президент, а найголовніше, після,

– зауважив Зеленський.

Український лідер наголосив, що президентами залишаються. І хочеться, щоб люди говорили: "ми вас поважаємо, не все було ідеально, але тим не менш, все було непогано".

Окрім того, Зеленський наголосив: його рейтинг зріс. Також він зауважив, що "став відомий до того, як грав президента".

Зеленський про другий термін

Зеленський зізнався, що хотів би виконати усі свої передвиборчі обіцянки ще за час першої каденції.

Український лідер наголосив: "я краще виконаю все, що я обіцяв в свій один термін, і поїду відпочивати".

Зауважте! Зеленський раніше заявляв: він сумнівається, що цього часу йому вистачить, аби виконати свої обіцянки.