Зеленський зізнався, що іноді замислюється, навіщо це все, якщо для цього іноді втрачаєш людяність, іноді – відчуття деякої реальності. Тому потрібно виходити на вулицю, спілкуватися з людьми і розуміти, що відбувається навколо.
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Але все ж таки, пам'ятаючи, що це був виклик, ти на це пішов і найголовніше, люди повірили, значить, не можна по-іншому. Ти ж поважаєш людей і хочеш, щоб вони тебе поважали не зараз, коли ти президент, а найголовніше, після,
– зауважив Зеленський.
Український лідер наголосив, що президентами залишаються. І хочеться, щоб люди говорили: "ми вас поважаємо, не все було ідеально, але тим не менш, все було непогано".
Окрім того, Зеленський наголосив: його рейтинг зріс. Також він зауважив, що "став відомий до того, як грав президента".
Зеленський про другий термін
- Зеленський зізнався, що хотів би виконати усі свої передвиборчі обіцянки ще за час першої каденції.
- Український лідер наголосив: "я краще виконаю все, що я обіцяв в свій один термін, і поїду відпочивати".