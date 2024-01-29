Соответствующее мнение озвучил президент Владимир Зеленский в интервью немецкому каналу ARD. Отвечая на вопрос, завершится ли война в 2024 году, он не дал прямого ответа.

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В то же время украинский лидер подчеркнул, что нужно верить в народ, в партнеров и верить в мир. Ведь любая война кончается. И несмотря на это, что наша страна сейчас в очень сложном моменте, войну России можно остановить.

И геополитически, и финансово все же можно остановить Россию с этой войной. Не допустить разрушения Украины. Не допустить уничтожения нашей нации. Не допустить глобальную миграцию. Не допустить Третью мировую войну,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Война России с НАТО: что известно