Відповідну думку озвучив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому каналу ARD. Відповідаючи на питання, чи завершиться війна у 2024 році, він не дав прямої відповіді.

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Водночас український лідер наголосив, що треба вірити в народ, в партнерів і вірити в мир. Адже будь-яка війна закінчується. І попри те, що наша країна наразі у дуже складному моменті, війну Росії можна зупинити.

І геополітично, і фінансово все ж таки можна зупинити Росію з цією війною. Не допустити зруйнування України. Не допустити знищення нашої нації. Не допустити глобальної міграції. Не допустити Третьої світової війни,

– наголосив Володимир Зеленський.

Війна Росії з НАТО: що відомо