Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью турецкому каналу Habertürk. Он отметил, что соглашение должно быть серьезным юридическим документом.

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"Там должно быть подробно прописано, а что будет за то, если страна нарушит его. Следует конкретно выписать, что будет, какой отпор получит эта страна, как ее изолируют. Какое оружие получит страна, на которую напали, как эта страна будет воевать, в течение какого срока, какие санкции будут, какова судьба бизнеса", – рассказал президент.

Чтобы не возникало даже мнений

По словам Зеленского, все пункты должны рассмотреть парламенты стран-гарантий и проголосовать. Он подчеркнул, что страна, которая может только подумать, что нарушит соглашение, должна знать заранее, что с ней произойдет.

Народ этого государства также должен подробно знать, что будет с ним, жителями страны, которая хочет стать агрессором,

– заявил Зеленский.