Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю турецькому каналу Habertürk. Він зазначив, що угода має бути серйозним юридичним документом.

До теми Зеленський назвав країни, які вже готові їхати й обговорювати гарантії безпеки для України

"Там має бути детально прописано, а що буде за те, якщо країна порушить його. Слід конкретно виписати, що буде, яку відсіч отримає ця країна, як її ізолюють. Яку зброю отримає країна, на яку напали, як ця країна воюватиме, впродовж якого терміну, які санкції будуть, яка доля бізнесу", – розповів президент.

Щоб не виникало навіть думок

За словами Зеленського, всі пункти мають розглянути парламенти країн-гарантій та проголосувати. Він наголосив, що країна, яка може лишень подумати, що порушить угоду, повинна знати заздалегідь, що з нею станеться.

Народ цієї держави також має знати детально, що буде з ним, мешканцями країни, яка хоче стати агресором,

– заявив Зеленський.

Повне інтерв'ю із Зеленським: дивіться відео