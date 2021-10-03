Перед поездкой в Трускавец Владимир Зеленский виделся с мамой, которая гостила у него в Киеве. Президент рассказал журналистам, что у Риммы Зеленской есть некоторые проблемы со здоровьем. Возможно, именно это и стало причиной приезда в столицу.
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Зеленский поздравил отца с профессиональным праздником
Президент рассказал, что в пятницу 1 октября звонил своему отцу, чтобы поздравить с Днем работника образования, так как это профессиональный праздник Александра Зеленского, который является заведующим кафедры информации и информационных технологий Криворожского экономического института.
Владимир Зеленский объяснил, почему поздравил отца раньше. Причиной этому является то, что обычно педагогов поздравляют в пятницу накануне праздника. Однако, отец теперь может обидеться, потому что сын должен был первым поздравить его с этим днем.
В пятницу там все ученики его (отца – 24 канал) поздравляют. Поэтому я должен был быть одним из первых. Но знаю, что не был первым,
– рассказал Зеленский.
На вопрос журналистов о том, насколько президент изменился за время пребывания у власти, Зеленский только ответил, что действительно изменился.
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Зеленский-старший реагирует на критику в сторону сына :
- На своей странице в инстаграме Александр Зеленский опубликовал пост с реакцией на критику в адрес своего сына.
- Зеленский-старший призвал всех недовольных президентом пойти сделать что-то лучше, чем его сын, а не "лаять" в интернете.
- Отец президента подчеркнул, что в свое время не критиковал власть, потому что ни на кого не надеялся, кроме себя.
- Незадолго до этого у Александра Зеленского возник спор в комментариях с пророссийским блогером Анатолием Шарием, который в достаточно грубой форме написал отцу президента, что его сын достиг успеха путем обмана людей. В ответ Зеленский-старший назвал Шария лжецом.