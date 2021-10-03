Перед поїздкою в Трускавець Володимир Зеленський бачився з мамою, яка гостювала в нього в Києві. Президент розповів журналістам, що у Римми Зеленської є деякі проблеми зі здоров'ям. Можливо саме це й стало причиною приїзду до столиці.

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Зеленський привітав батька з професійним святом

Президент розповів, що у п'ятницю 1 жовтня телефонував своєму батькові, щоб привітати з Днем працівника освіти, адже це професійне свято Олександра Зеленського, який є завідувачем кафедри інформації та інформаційних технологій Криворізького економічного інституту.

Володимир Зеленський пояснив, чому привітав батька раніше. Причиною цього є те, що зазвичай освітян вітають у п'ятницю напередодні свята. Однак, батько тепер може образитися, бо син мав першим привітати його з цим днем.

У п'ятницю там всі учні його (батька – 24 канал) вітають. Тому я повинен був бути одним із перших. Але знаю, що не був першим,

– пояснив Зеленський.

На питання журналістів про те, наскільки президент змінився за час перебування при владі, Зеленський тільки відповів, що й спраді змінився.

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Зеленський-старший реагує на критику в сторону сина: