Перед поїздкою в Трускавець Володимир Зеленський бачився з мамою, яка гостювала в нього в Києві. Президент розповів журналістам, що у Римми Зеленської є деякі проблеми зі здоров'ям. Можливо саме це й стало причиною приїзду до столиці.
Цікаво Він змінився, – батько Зеленського про те, чи постарів його син за час президентства
Зеленський привітав батька з професійним святом
Президент розповів, що у п'ятницю 1 жовтня телефонував своєму батькові, щоб привітати з Днем працівника освіти, адже це професійне свято Олександра Зеленського, який є завідувачем кафедри інформації та інформаційних технологій Криворізького економічного інституту.
Володимир Зеленський пояснив, чому привітав батька раніше. Причиною цього є те, що зазвичай освітян вітають у п'ятницю напередодні свята. Однак, батько тепер може образитися, бо син мав першим привітати його з цим днем.
У п'ятницю там всі учні його (батька – 24 канал) вітають. Тому я повинен був бути одним із перших. Але знаю, що не був першим,
– пояснив Зеленський.
На питання журналістів про те, наскільки президент змінився за час перебування при владі, Зеленський тільки відповів, що й спраді змінився.
Володимир Зеленський розповів про те, коли востаннє бачив батьків: дивіться відео
Зеленський-старший реагує на критику в сторону сина:
- На своїй сторінці в інстаграмі Олександр Зеленський опублікував пост з реакцією на критику на адресу свого сина.
- Зеленський-старший закликав усіх незадоволених президентом піти зробити щось краще, ніж його син, а не "дзявкати" в інтернеті.
- Батько президента наголосив, що у свій час не критикував владу, бо ні на кого не сподівався, окрім себе.
- Незадовго до цього в Олександра Зеленського виникла суперечка в коментарях з проросійським блогером Анатолієм Шарієм, який у досить грубій формі написав батьку президента, що його син досягнув успіху через обман людей. У відповідь Зеленський-старший назвав Шарія брехуном.