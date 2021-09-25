Зеленський-старший звернувся до користувачів мережі, які пишуть, скаржаться, обзивають та проклинають його сина – Володимира Зеленського. Він наголосив, що зареєструвався в інстаграмі не для того, щоб вислуховувати незадоволення тих, хто навіть з дивана не підіймаються.

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Так якщо вас все не влаштовує, все вам не подобається, йдіть і зробіть краще, а не дзявкайте в інтернеті,

– закликав Зеленський-старший.

Батько президента наголосив: упродовж життя йому вдалося досягнути усього, чого він хотів. Зеленський-старший розповів, що чудово закінчив школу, вступив до університету, а згодом влаштувався на роботу.

Він зауважив, що сподівався виключно на себе та досягав усього розумом. Зеленський-старший запевнив: наразі він живе так, як завжди хотів. Усе гаразд.

"І тепер, на старості років не збираюся дискутувати з людьми, які не можуть постаратися ні для себе, ні для своїх дітей, а можуть тільки кидатися на старого", – наголосив Зеленський-старший.

Батько Зеленського пригрозив Шарію

У коментарях до дописів в інстаграмі Зеленського-старшого з'явився проросійський блогер Анатолій Шарій. Він в агресивній формі звернувся до батька президента та заявив, що його син домігся успіху завдяки людям, який він обдурив.

Зеленський-старший відреагував. Він заявив, що Шарій може тільки огризатися. Батько президента написав Шарію: "відшмагати б тебе як слід, щоб знав, як зі старшими розмовляти. Ось і показав ти всю свою сутність, "борець з диктатором".

Окрім того, Зеленський-старший нагадав, що усе в житті повертається бумерангом, і Шарій відповість за свої слова.

Допис Олександра Зеленського:

Ось ви пишете, скаржитеся, мене обзиваєте, проклинаєте, Вову ... Так якщо вас все не влаштовує, все вам не подобається, йдіть і зробіть краще, а не дзявкайте в інтернеті. Я зареєструвався тут не для того, щоб вислуховувати невдоволення тих, хто не хоче навіть д*пу з дивана підняти.

Ось я літня людина, пенсіонер. Я відмінно закінчив школу, вступив до університету, а потім влаштувався на роботу. Я досягнув усього того, чого я хотів. Я не гавкав у підворітті на владу, а сподівався тільки на себе, всього добивався розумом. А зараз живу так, як я хотів жити. У мене, слава Богу, все в порядку. І тепер, на старості років не збираюся дискутувати з людьми, які не можуть постаратися ні для себе, ні для своїх дітей, а можуть тільки кидатися на старого.