Владимир Зеленский накануне выступил на 76-й Генассамблее ООН и скажу сразу – мне оно понравилось. Потому что оно не выглядело как выступление жертвы, банально просящей о помощи.

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Нет, оно призывало наконец одуматься и начать что-то делать, а не просто высказывать обеспокоенность и на очередной год забывать о проблемах.

В своей речи украинский президент резко раскритиковал неспособность организации решать мировые кризисы, но в то же время и предложил рецепт исцеления. По словам Зеленского, ООН просто удобно стало жить не замечая, что творят отдельные ее участники.

Виступ Зеленського на Генасамблеї ООН: дивіться відео

О чем говорил Зеленский

Начал свою речь президент Украины с темы покушения на своего помощника Сергея Шефира, автомобиль которого вчера (22 сентября – 24 канал) обстреляли неизвестные.

Зеленский подчеркнул, что это и есть цена тех реформ, которые проводятся в Украине. И этот месседж, в первую очередь, должны услышать в ЕС и НАТО, которые многие годы кормят обещаниями о вероятном вступлении Украины в эти объединения.

В таком же тоне и контексте Зеленский вспомнил и о войне на Донбассе, которую развязала Россия и которая уже унесла почти 15 тысяч жизней.

Кстати! Важно было отметить, что даже за время президентства Зеленского количество жертв только увеличивалось, а ООН так и продолжает высказывать обеспокоенность.

По мнению Зеленского, эти цифры так и остаются просто словами для многих стран участниц ООН, ведь они просто не видят реальной картины.

Украинский президент призвал оживить ООН, но для этого, по его мнению, необходимо, чтобы все воочию видели все те трагедии, которые разворачиваются по всей планете.

О каких проблемах говорит ООН

Кроме того, украинский президент оказался на 100% прав заявив, что ООН каждый год выбирает себе одну глобальную проблему для обсуждения, весь год её мусолит так и не решив, а уже к следующей ассамблее все о ней благополучно забывают.

А проблем ведь по всей планете масса и их количество с каждым днем только увеличивается. Но вместо их решения ООН благополучно откладывает их в долгий ящик.

И Зеленский прав, что лидеры стран ООН попросту не хотят даже обещать решить эти проблемы, чтобы с них не было никакого спроса. О проблемах просто говорят – точка.

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По словам Зеленского, пандемия COVID-19 доказала, что уже многие годы ООН только игрались в равенство и единство. Но как только ударил кризис – каждый оказался сам за себя.

ООН медленно умирает

Я бы даже больше сказал – ООН медленно умирает. Ведь если система устарела даже в своих основополагающих принципах, то о каком прогрессе может идти речь? Например, Устав ООН.

Вспомните, что Россия, которая уже 8 год ведет войну против Украины, которая оккупировала территории Грузии и Молдовы, которая угрожает своим соседям чуть-ли не каждый день, до сих пор имеет право вето в ОООН. По факту имеет полное право заблокировать любое решение, чтобы в будущем шантажировать остальных участников.



Зеленский раскритиковал ООН / Фото Getty Images

Да и сама ООН, призванная обеспечивать мир и безопасность, нагло отказалась даже не возглавить, а просто присоединиться к Крымской платформе, цель которой и заключается в том, чтобы выполнить первый пункт устава ООН, то есть найти коллективное решение кризиса.

В целом, сложно не согласится, что сегодняшняя ООН все больше походит на привилегированную Лигу наций, на смену которой она и пришла в 1945 году.

И застой организации очень четко иллюстрирует процитированные Зеленским слова первого президента Украины Леонида Кравчука, сказанные на полях ООН еще 30 лет назад. Касались они Афганистана и, к сожалению, оказались актуальными и сегодня.

Слова Зеленского могут разбудить мир

И, знаете, многие даже в Украине активно критикуют нападающую риторику Офиса Президента Украины на международных платформах. Но, похоже, что только такие слова и именно такие, пусть даже и нападки, способны хоть немного пробудить мировое сообщество.

И именно такая, отчасти даже агрессивная риторика, способствовала тому, что всё больше стран мира говорят в унисон с Украиной, или то, что Конгресс США перешел в тотальное наступление на Кремль.

Пока же стоит отметить и еще один важный момент – кроме выступления с трибуны, Зеленский провел еще и массу важнейших встреч с мировыми лидерами. Выделю некоторые из них.

Встречи с мировыми лидерами

Например, встреча Владимира Зеленского с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, чей политический вес на карте мира только возрастает.

Во время встречи оба лидера обсудили вопросы противодействия российской агрессии на Донбассе. И что важно, Британия сегодня не просто высказывает слова поддержки, она на деле готова помогать Украине. Во время встречи стороны проговорили:

как именно британцы могут помочь укрепить украинский флот;

как могут обеспечить безопасность в Черноморском регионе;

как помогут Украине стать действительно энергонезависимой;

как можно расширить и без того широкую зону свободной торговли между Великобританией и Украиной.

Ранее Зеленский встретился и с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, который накануне, с трибуны ООН заявил, что турки никогда не признают окупацию Крыма и призвал мир противодействовать российской агрессии против Украины.



Встреча с Эрдоганом / Фото ОП

С Эрдоганом Зеленский также поднимал вопросы усиления обороноспособности Украины, в том числе и в Черноморском регионе. Обсудили оба президента и завершения подготовки и подписания соглашения о зоне свободной торговли между двумя странами.

Кроме того! В этом контексте именно Турция может помочь Украине выйти на рынок поставок сжиженного газа из стран Ближнего востока.

Более того, если Турция даст зеленый свет поставкам в Украину сжиженного газа из Катара через Босфор, то наша страна в перспективе может стать еще и своеобразными воротами для поставок восточного газа в Европу.

Резюмируя, ООН действительно превратилась в сонную организацию, не способную решать глобальные вызовы. И ей нужен был пинок, который красиво оформил Зеленский.

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Но и ждать сложа руки пока ООН проснется – не стоит. Потому очень важно продолжать наращивать международную поддержку работая с каждой страной отдельно, как это к счастью и делает сегодня украинская власть.