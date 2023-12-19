Президент Украины рассказал, когда можно будет говорить об изменении тактики на фронте. По его словам, нужно подождать до конца года, передает 24 Канал.

Зеленский высказался о победе Украины

Ситуация станет понятнее

Зеленский подчеркнул, что до конца 2023 года мы получим понимание, какими должны быть следующие шаги на линии столкновения.

В то же время, о целях президент говорить отказался. Он отметил, что мы долго говорили о контрнаступлении, которое пошло не по плану.

Я не могу вам сказать о целях, у нас были сложности на юге, потому что все вокруг, все вокруг говорили, какие у нас цели,

– подчеркнул Зеленский.

Президент Украины считает, что такие вещи лучше хранить в секрете.