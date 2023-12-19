Президент України розповів, коли можна буде говорити про зміну тактики на фронті. За його словами, потрібно почекати до кінця року, передає 24 Канал.

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Ситуація стане зрозумілішою

Зеленський наголосив, що до кінця 2023 року ми отримаємо розуміння, якими мають бути наші наступні кроки на лінії зіткнення.

Водночас про цілі президент говорити відмовився. Він зазначив, що ми довго говорили про контрнаступ, який пішов не за планом.

Я не можу вам сказати про цілі, у нас були складнощі на півдні, тому що всі навколо, всі навколо говорили, які у нас цілі,

– наголосив Зеленський.

Президент України вважає, що такі речі краще зберігати в таємниці.