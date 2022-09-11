Украина хочет закончить войну, однако для этого должны быть условия. Об этом глава государства заявил на встрече Ялтинской европейской стратегии.

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Условия достижения мира:

оружие,

снаряды,

деньги.

Мировая поддержка Украины в войне должна сохраниться.

Россияне должны показать, что хотят отдать чужую землю

Зеленский подчеркнул, что общество не хочет говорить с террористами. Однако даже с террористами можно договориться, ведь они всегда знают, чего хотят. Они говорят, что отпустят самолет, если им дадут деньги. В случае с россиянами нет уверенности. Они говорят о чем-нибудь, а потом не выполняют этого. Им никто не верит. По словам президента, это – "нерукостискательные товарищи".

Из-за того, как они это делают и в каком формате. Убивают не по правилам войны, а заходят к мирным насилуют, пытают, а потом убивают. Поэтому это террористы, которые не знают, чего хотят и говорят ультиматумами,

– объяснил глава государства.

Он добавил, что для возобновления переговоров россияне должны пройти через несколько этапов:

отойти от наших территорий;

показать политическую волю, что они готовы отдать назад чужую землю.

После этого с оккупантами можно будет открыть дипломатический коридор.

Обратите внимание! Из-за того, что россия постоянно ставила ультиматумы и игнорировала реальную ситуацию, Украина остановила переговоры. В Офисе Президента полагают, что восстановить их можно будет после поражений врага на фронте. Ведь тогда россияне перестанут требовать от Украины невозможного.

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