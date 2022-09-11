Україна хоче закінчити війну, однак для цього мають бути певні умови. Про це глава держави заявив на зустрічі Ялтинської європейської стратегії.

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Умови для досягнення миру:

зброя,

снаряди,

фінанси.

Світова підтримка України у війні повинна зберегтися.

Росіяни мають показати, що хочуть віддати чужу землю

Зеленський наголосив, що суспільство не хоче говорити з терористами. Однак навіть з терористами можна домовитися, адже ті завжди знають, чого хочуть. Вони кажуть, що відпустять літак, якщо їм дадуть гроші. У випадку з росіянами нема певності. Вони говорять про щось, а потім не виконують цього. Їм ніхто не вірить. За словами президента, це – "нерукостискальні товаріщі".

Через те, як вони це роблять і в якому форматі. Вбивають не за правилами війни, а заходять до мирних ґвалтують, катують, а тоді вбивають. Тому це терористи, які не знають, чого хочуть й говорять ультиматумами,

– пояснив глава держави.

Він додав, що для відновлення переговорів росіяни повинні пройти через кілька етапів:

відійти від наших територій;

показати політичну волю, що вони готові віддати назад чужу землю.

Після того з окупантами можна буде відкрити дипломатичний коридор.

Зверніть увагу! Через те, що росія постійно ставила ультиматуми й ігнорувала реальну ситуацію, Україна зупинила переговори. В Офісі Президента вважають, що відновити їх можна буде після поразок ворога на фронті. Адже тоді росіяни перестануть вимагати від України неможливого.

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