В частности, Зеленский анонсировал новую программу поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики. Соответствующее видео президент обнародовал в фейсбуке 15 ноября.

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Владимир Зеленский рассказал о положительной динамике вакцинации от COVID-19

Владимир Зеленский напомнил, что уже миллионы людей вакцинировались от коронавируса. Потому в Украине на 13% уменьшился уровень госпитализации от COVID-19.

Впервые за последние три месяца количество выписанных больше, чем госпитализированных,

– заявил президент.

Он также заявил, что за неделю количество случаев коронавирусной болезни уменьшилось на 6%.

Привитым украинцам выплатят 1000 гривен

Президент Владимир Зеленский сообщил о новом стимуле граждан к вакцинации. Всем, кто получит две дозы прививки, государство выплатит по 1 тысяче гривен.

Президент отметил необходимость поддержки тех сфер, которые из-за карантина пострадали больше всего – это креативный, спортивный и транспортный секторы экономики.

Программа будет работать так: каждый, кто получил две прививки, сможет получить 1 тысячу гривен. Быстро и удобно – через приложение "Дия",

– заявил Владимир Зеленский.

По словам президента, за эти деньги можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр. Или же можно купить билеты для путешествий внутри страны – на внутренние авиа- или железнодорожные перевозки.

"Программа стартует 19 декабря. На нее выделят около 3 миллиардов гривен. Столько же – в начале 2022 года. Мы понимаем, что смартфоны и "Дия" пока, к сожалению, есть не у каждого", – подчеркнул глава государства.

Будет альтернативная возможность получить тысячу гривен

Программа будет действовать не один месяц, и государство обеспечит альтернативную возможность получить 1 тысячу гривен всем вакцинированным гражданам.

В частности, и старикам. Об этом мы сообщим чуть позже. Но уже с уверенностью могу сказать, и в отношении предпринимателей, и в отношении граждан – государство никого не оставит без помощи,

– пообещал Владимир Зеленский.

Никто не останется без света и газа

Государство никого не оставит без света и тепла, несмотря на то, что все непросто в мире, переживающем энергетический кризис,

– пообещал Зеленский.

В частности, для борьбы с кризисом запустили два дополнительных блока – на Ровненской и Запорожской АЭС. Еще один блок Запорожской электростанции будет запущен до конца ноября.

"Отключения света могут пугать только тех, у кого отключена логика и критическое мышление", – подчеркнул глава государства.

Нехватки угля не будет

Зеленский также заверил, что государство успешно преодолевает вызов по нехватке угля.

Кроме украинских запасов, в страну направляются 7 кораблей с углем. Они прибудут в порты в ближайшее время. Этого угля хватит до конца 2021 года,

– заявил президент.

Прибавил, что при необходимости Украина приобретет достаточно угля, чтобы быть обеспеченной до завершения отопительного сезона. Президент добавил, что Киев не покупает и не будет покупать уголь у сепаратистов.

Владимир Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео

Обратите внимание! Владимир Зеленский 15 ноября на селекторном совещании обратился в Национальную полицию и Министерство инфраструктуры, чтобы предотвратить подделку ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации турфирмами.