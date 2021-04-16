Президент Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что после трагедии под Шумами попытался позвонить руководителю Кремля Путину. Однако разговора не было, потому что страна-агрессор не подтвердила запрос на звонок.

Глава нашего государства отметил, что такими действиями Россия ответила на вопрос, хочет ли закончить войну. Об этом он сообщил в интервью газете Le Figaro.

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Владимир Зеленский рассказал, что обратился к главе Офиса Президента Андрею Ермаку с просьбой связаться с Путиным.

Я хотел поговорить с Путиным. Но они не подтвердили разговор – разговора не было. Сначала они официально сказали, что запроса не было. Но я же помню. Это, кстати, показатель. Потому что меня спрашивают, хочет ли Россия закончить войну. На этот вопрос можно ответить действиями: я позвонил – мне не ответили. На сегодня такой ответ,

– сказал президент.

Обстрел украинских защитников под Шумами: главное

26 марта в районе населенного пункта Шумы пророссийские боевики несколько часов обстреливали позиции украинских защитников. Вследствие этого 4 бойцов ВСУ погибли, еще 2 – получили ранения.

К сожалению, эвакуировать раненых воинов и забрать тела погибших героев украинская сторона смогла не сразу. Только после длительных переговоров с участием ОБСЕ это таки удалось сделать.

Президент Зеленский после трагического события объявил, что проведет разговоры со всеми лидерами нормандской четверки. Он также добавил, что "цена войны, к сожалению, – жизнь наших людей, мужественных и непокоренных".

Зеленский – не тот, кого ожидал Путин

Президент Владимир Зеленский отметил, что не знает, что Путин о нем думает. В то же время он уверен, что "не тот, кого ожидал руководитель Кремля".

Я представляю Украину, и для меня очень важно, что он думает о моей стране. И я это корреспондирую на себя. Я – президент независимой страны, я ее представляю,

– подытожил глава государства.

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