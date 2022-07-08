На Юге мы контратакуем, на Харьковщине враг оставил свои боевые группировки, – Зеленский

Украинские защитники решительно контратакуют на Юге. ВСУ сдерживают врага и не дают ему продвигаться дальше.

Об актуальной ситуации на войне России против Украины рассказал Владимир Зеленский в интервью CNN.

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По словам главы государства, украинские войска сдерживают оккупантов на Юге страны, тогда как Харьков почти освободили от захватчиков.

Что касается Юга: там ситуация немного легче, потому что там мы сдерживаем ситуацию, а в некоторых случаях контратакуем. Относительно Харькова – почти освобожден весь регион, но там нам не просто. Потому что они (россияне – 24 канал) тоже оставили свои боевые группировки. В общем, нужно стабилизировать ситуацию на Востоке, я бы сказал так,

– сказал Зеленский.

В то же время, ситуация на Востоке очень сложная. Там оккупанты имеют преимущество в артиллерии, РСЗО, но вместе с тем и больше потерь.

"Они не считают ни техники, ни жертв. Мы считаем наших людей и делаем все, чтобы максимально сохранить их жизни. Это ведь наше оружие", – добавил украинский лидер.

Какая сейчас ситуация на Востоке

На Славянском направлении российские захватчики массово обстреливают населенные пункты. Кроме того, в районе Богородичного оккупанты пытались идти в наступление, однако наши воины нанесли им серьезные потери, из-за чего те отступили.

российские захватчики массово обстреливают населенные пункты. Кроме того, в районе Богородичного оккупанты пытались идти в наступление, однако наши воины нанесли им серьезные потери, из-за чего те отступили. На Краматорском направлении города и села страдают от ствольной и реактивной артиллерии, применяемой оккупантами. россияне имели частичный успех при наступлении на Верхнекаменское.

города и села страдают от ствольной и реактивной артиллерии, применяемой оккупантами. россияне имели частичный успех при наступлении на Верхнекаменское. На Бахмутском направлении оккупанты применяют ствольную и реактивную артиллерию и минометы для обстрела мирных населенных пунктов. Захватчики наступают в направлении Веселой Долины в районе Спорного. Бои продолжаются.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются перестрелки по всей линии столкновения. Оккупанты наносят авиаудары по мирным населенным пунктам.

Интервью Зеленского каналу CNN: смотрите видео