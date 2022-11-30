Об этом президент Украины сказал во время NYT DealBook Summit. По его словам, он не несет ответственности за адекватность Путина, поэтому не может говорить о его решении наверняка.

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Любые действия Путина – не ошибки, а давно принятые решения

Президент Украины говорит, что все действия президента Путина предопределены не его ошибками, а давно принятыми, спланированными решениями. Он хочет захватить Украину и уничтожить наше население.

Может президент России использовать для этого ядерное оружие – неизвестно, потому что он не совсем контролирует процессы в собственной армии. Президент отметил, что от суждений о том, "будет или не будет" – ситуация не изменится, все зависит только от Путина.

Бояться этого не нужно. Следует бояться полного превосходства Путина. Если отдать ему территорию нашего государства, он войдет во вкус. Будет понимать, что за агрессию ничего не будет. Надо его поставить на место,

– объяснил президент Украины.

Зеленский считает, что Владимир Путин не будет использовать ядерное оружие против Украины. Однако он отмечает, что не может знать наверняка, это исключительно его субъективное мнение.

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В ОП прокомментировали маразматические предположения России о "планах Польши"

В России выдали очередной перл о "коварном замысле Польши". Там заявили, что Польша хочет аннексировать Запад Украины. На эти глупости сразу отреагировали в Офисе президента Украины.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что есть только одна страна, которая издевается над международным правом – это Россия. Он добавил, что подобные заявления Кремля – лишь очередная попытка рассорить украинцев с польскими друзьями.

"Украина и Польша смеются над этими попытками. Вместе", – отметил советник. Зря оккупанты верят, что такие примитивности сработают.

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