Це президент України сказав під час NYT DealBook Summit. За його словами, він не несе відповідальності за адекватність Путіна, тому не може говорити про його рішення напевне.

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Будь-які дії Путіна – не помилки, а давно прийняті рішення

Президент України каже, що всі дії президента Путіна зумовлені не його помилками, а давно прийнятими, спланованими рішеннями. Він хоче захопити Україну і знищити наше населення.

Чи може президент Росії використати для цього ядерну зброю – невідомо, бо він не зовсім контролює процеси у власній армії. Президент зауважив, що від суджень про те, "буде чи не буде" ситуація не зміниться, все залежить лише від Путіна.

Боятися цього не потрібно. Варто боятися повної переваги Путіна. Якщо віддати йому територію нашої держави, – він увійде у смак. Буде розуміти, що за агресію нічого не буде. Треба його поставити на місце,

– пояснив президент України.

Володимир Зеленський вважає, що Владімір Путін не буде використовувати ядерну зброю проти України. Однак він наголошує, що не може знати напевне і це виключно його суб'єктивна думка.

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