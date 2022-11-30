У середу, 30 листопада, Володимир Зеленський виступав на одній із найвідоміших американських конференцій, однак під час промови щось пішло не за планом – в глави нашої держави почав погано працювати зв'язок. Після владнання усіх проблем Зеленський вирішив жартома згадати про Ілона Маска та його Starlink.

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Що сказав Зеленський про американського мільярдера

Насамперед варто зазначити, що глава держави подякував Маску за його Starlink та те, що українці мають доступ до інтернету у такі важкі часи. Однак своєю увагою він не міг оминути скандальні заяви американського мільярдера, тому коли почав погано працювати зв'язок, президент пожартував, що "можливо, Ілон зупинив інтерв'ю".

Також глава держави вирішив запросити Ілона Маска в Україну, аби той побачив усі ті злочини, які скоїли російські військові.

Якщо ви хочете зрозуміти, що тут зробила Росія, приїжджайте в Україну, і ви побачите це на власні очі. Після цього ви скажете нам, як закінчити цю війну, хто почав і коли ми можемо її закінчити,

– сказав Зеленський.

Скандальні заяви Маска: що потрібно знати

Нагадаємо, на початку жовтня Ілон Маск запропонував неоднозначні варіанти "миру" для України. Він написав у соцмережах, що:

потрібно провести вибори в анексованих регіонах під наглядом ООН, а Росія має піти з України, якщо на це буде воля народу;

Крим формально є частиною Росії, як це було з 1783 року – до "помилки Хрущова";

Україна має забезпечити водопостачання в Криму;

наша держава має бути "нейтральною".

Очевидно, що такі тези лише на руку російській пропаганді та Володимир Зеленський не міг на них просто не зважати.

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