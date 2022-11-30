Радник глави ОП Михайло Подоляк наголосив, що є лише одна країна, яка знущається з міжнародного права. Детальніше розповідає 24 канал.

До теми Нова "Волинська різня" та "задум Дуди": у Росії заявили, що Польща хоче анексувати Захід України

Реакція ОП на безглузді вигадки окупантів

Подоляк зазначив, що заяви дивних спікерів Росії про начебто "плани Польщі" анексувати частину наших територій, – це чергова примітивна спроба Кремля посіяти недовіру серед друзів.

Хтось вірить, що це спрацює? Україна та Польща сміються із цих спроб. Разом. Є лише одна країна, що знущається з міжнародного права, і ми знаємо її назву,

– підкреслив радник глави ОП.

Коротко про нову порцію маячні від Росії

Очільник російської служби зовнішньої розвідки цинічно заявив, що начебто Польща хоче обґрунтувати якісь "претензії на українські землі" та нібито готує "референдуми".

Наришкін каже, що начебто "точка відліку" в архівних дослідженнях – це Волинська трагедія 1943 року, яку він називає різнею. Прихвосню Путіна ввижається, начебто у Варшаві впевнені, що наявних у держархівах відомостей достатньо, аби висунути Києву вагомі "реституційні вимоги".

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