"Процесс начался": в The Economist заявили, что Зеленский рассматривает возможность проведения выборов

Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения выборов в следующем году. Вероятно, президент Украины стремится их провести из-за падения рейтингов.

Кто может стать оппонентом Зеленского – неизвестно, однако "политический процесс начался" и выборы могут провести в 2025 году. Об этом пишет The Economist, ссылаясь на собственные источники.

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В Украине могут провести выборы в 2025 году

Издание The Economist, ссылаясь на данные американского Национального демократического института, пишет, что президентские рейтинги Владимира Зеленского за год упали почти вдвое. Так, в мае 2023 года президент Украины имел поддержку на уровне 80%, а в мае 2024 – почти вдвое ниже – около 45%. Рейтинг доверия к власти в целом – еще ниже.

Так, ссылаясь на собственные источники, в СМИ пишут, что Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов в 2025 году. Как предполагают журналисты, на такой шаг президент Украины может решиться, чтобы укрепить свою власть.

Юлия Тимошенко в комментарии The Economist заявила, будто "политический процесс однозначно начался", однако, кто может стать оппонентом Зеленского – неизвестно. В СМИ отмечают, что существует немало дискуссий. Среди вероятных кандидатов рассматривают даже бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, ведь ранее проведенные опросы продемонстрировали, что украинцы поддерживают идею выбрать лидером бывшего военного.

Стоит заметить, что Владимир Зеленский ранее также не исключал возможности проведения выборов, если война с Россией будет длительной. Однако, согласно украинскому законодательству, во время действия военного положения в Конституцию Украины нельзя вносить изменения, а она запрещает проводить выборы в особое время.