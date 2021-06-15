Об этом Владимир Зеленский сообщил в ходе форума "Украина 30". Президент считает, что Украина стоит того, чтобы находиться на одном уровне со странами НАТО.

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Мы заслуживаем быть на одном уровне, – Зеленский

Относительно обещаний, которые дает Альянс украинской стороне, то это должны быть не просто месседжи, которые поступают от США России.

Мы достойны быть членами Альянса, если Альянс видит Украину не где-то за кулисами, а за одним столом. Я считаю, что мы действительно заслуживаем быть на одном уровне, мы не должны просить,

– сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что в Украине – прочная внутренняя политика, которая заключается в уважении к Украине, как к нации. И это, считает Зеленский, нравится не всем лидерам.

На саммите НАТО страны выразили поддержку Украины

Отметим, что во время коммюнике саммита НАТО в Брюсселе страны-члены подтвердили поддержку Украины на пути в НАТО на основе Плана действий относительно членства. Однако для этого Киеву следует продолжить реформы – говорится о сфере обороны, децентрализации, СБУ и других.

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Президент Зеленский поблагодарил партнеров за поддержку, однако подчеркнул, что Украина хотела бы услышать конкретные временные рамки для сближения с Альянсом.

Важно! Между тем глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что за несколько дней до саммита вспоминать о ПДЧ для Украины в итоговом коммюнике не планировали. Однако украинская сторона вместе с партнерами буквально "выгрызла" это упоминание.