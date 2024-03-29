Глава государства заявил, что нашей стране необязательно освобождать свои земли с помощью оружия. В интервью CBS News Зеленский назвал необходимые условия для восстановления территориальной целостности Украины, передает 24 Канал.

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Путин все отдаст сам

Президент подчеркнул, что для того, чтобы Украина победила, ей нужна разноплановая помощь от Запада. Партнеры должны предоставить защитникам необходимое количество оружия, усилить санкционное давление на Россию и заблокировать с ней все экономические связи.

Если союзники обеспечат Киев такой поддержкой, тогда нашим военным не нужно будет деоккупировать абсолютно все территории вооруженным путем. По мнению Зеленского, будет достаточно вернуть те регионы, которые Путин оккупировал с 2022 года.

Если российский диктатор потеряет эти достижения, он одновременно и потеряет уверенность в тех странах, которые еще сомневаются, или помогать, а также он растеряет силу внутри своего государства.

Когда это произойдет, только тогда Путин будет готов к диалогу. Когда глава Кремля будет "готов", требованием цивилизованного мира к нему должно стать освобождение всех украинских земель.

Справка: В этом интервью Зеленский четко заявил, что только с помощью США у Украины есть шансы победить. Если американцы прекратят поддержку, тогда наше государство потеряет большее количество территорий, которые трудно будет возвращать, потому что деоккупация всегда означает большие потери. Президент отметил срочность принятия Конгрессом законопроекта о выделении на военные нужды Киева 61 миллиард долларов. По его словам, Россия готовит новое наступление в конце мая – начале июня. И ВСУ без получения нужного вооружения не смогут выдержать этот удар.