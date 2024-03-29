Пока в Нью-Йорке, где расположена штаб-квартира ООН, люди занимаются будничными делами, украинские города находятся под ударами смертельного оружия.
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"Осадки" над Украиной
В соцсети Х постоянный представитель нашей страны в Совбезе ООН Сергей Кислица прокомментировал очередную массированную атаку оккупантов.
Доброе утро пятницы, Нью-Йорк! Как прошла ночь? Проверяете небо и прогноз погоды? Не волнуйтесь, сегодня переменная облачность, но без осадков. Как насчет "осадков" над Киевом и Украиной 29 марта?
– написал в посте дипломат.
Он напомнил, что Россия продолжаю обстреливать Украину. Так, прошлой ночью она выпустила почти 100 средств воздушного поражения, из них 84 цели были сбиты – 58 беспилотников и 26 ракет. Большинство атаковали энергетическую инфраструктуру.
Массированная атака 29 марта: что известно
- Еще с вечера 28 марта оккупанты начали запускать "Шахеды" с северного и юго-восточного направления. Тогда же они нанесли точечные удары ракетами по Днепропетровской области.
- Атака "Шахедами" продолжалась до самого утра.
- Где-то после 3:00 россияне осуществили пуски ракет различных типов: от баллистических, управляемых авиационных ракет до крылатых.
- Под ударом врага оказались 10 областей. Это Днепропетровская, Черкасская, Винницкая, Ивано-Франковская, Львовская, Черновицкая область, Киевская, Николаевская, Хмельницкая, Кировоградская.
- Враг атаковал энергетическую инфраструктуру, гражданские объекты, частные дома.
- За медицинской помощью сразу после ударов обратились 6 человек, среди которых – ребенок.
- В ДТЭК уточнили, что оккупанты ударили по 3 теплоэлектростанциям. Там серьезно повреждено оборудование.
- На Днепропетровщине враг попал в дачный кооператив.
- В Винницкой области противник попал по частному дому.