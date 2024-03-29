Пока в Нью-Йорке, где расположена штаб-квартира ООН, люди занимаются будничными делами, украинские города находятся под ударами смертельного оружия.

Смотрите также Зеленский впервые собрал обновленный состав СНБО под руководством Литвиненко

"Осадки" над Украиной

В соцсети Х постоянный представитель нашей страны в Совбезе ООН Сергей Кислица прокомментировал очередную массированную атаку оккупантов.

Доброе утро пятницы, Нью-Йорк! Как прошла ночь? Проверяете небо и прогноз погоды? Не волнуйтесь, сегодня переменная облачность, но без осадков. Как насчет "осадков" над Киевом и Украиной 29 марта?

– написал в посте дипломат.

Он напомнил, что Россия продолжаю обстреливать Украину. Так, прошлой ночью она выпустила почти 100 средств воздушного поражения, из них 84 цели были сбиты – 58 беспилотников и 26 ракет. Большинство атаковали энергетическую инфраструктуру.

Справка: Президент Зеленский неоднократно призывал партнеров предоставить Украине больше Patriot для защиты гражданского населения. Глава государства отметил, что в мире достаточно этих систем ПВО, и он не понимает, почему они до сих пор не закрывают небо над Харьковом и другими украинскими городами.

Массированная атака 29 марта: что известно