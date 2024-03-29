Пока в Нью-Йорке, где расположена штаб-квартира ООН, люди занимаются будничными делами, украинские города находятся под ударами смертельного оружия.

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"Осадки" над Украиной

В соцсети Х постоянный представитель нашей страны в Совбезе ООН Сергей Кислица прокомментировал очередную массированную атаку оккупантов.

Доброе утро пятницы, Нью-Йорк! Как прошла ночь? Проверяете небо и прогноз погоды? Не волнуйтесь, сегодня переменная облачность, но без осадков. Как насчет "осадков" над Киевом и Украиной 29 марта?
– написал в посте дипломат.

Он напомнил, что Россия продолжаю обстреливать Украину. Так, прошлой ночью она выпустила почти 100 средств воздушного поражения, из них 84 цели были сбиты – 58 беспилотников и 26 ракет. Большинство атаковали энергетическую инфраструктуру.

Массированная атака 29 марта: что известно

  • Еще с вечера 28 марта оккупанты начали запускать "Шахеды" с северного и юго-восточного направления. Тогда же они нанесли точечные удары ракетами по Днепропетровской области.
  • Атака "Шахедами" продолжалась до самого утра.
  • Где-то после 3:00 россияне осуществили пуски ракет различных типов: от баллистических, управляемых авиационных ракет до крылатых.
  • Под ударом врага оказались 10 областей. Это Днепропетровская, Черкасская, Винницкая, Ивано-Франковская, Львовская, Черновицкая область, Киевская, Николаевская, Хмельницкая, Кировоградская.
  • Враг атаковал энергетическую инфраструктуру, гражданские объекты, частные дома.
  • За медицинской помощью сразу после ударов обратились 6 человек, среди которых – ребенок.
  • В ДТЭК уточнили, что оккупанты ударили по 3 теплоэлектростанциям. Там серьезно повреждено оборудование.
  • На Днепропетровщине враг попал в дачный кооператив.
  • В Винницкой области противник попал по частному дому.