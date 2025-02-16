Так считает украинский президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью для NBC News.

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Что заявил Зеленский о Путине

По мнению украинского лидера, Дональд Трамп вызывает страх у российского диктатора Владимира Путина. Это может побудить последнего к серьезным мирным переговорам по окончанию войны в Украине.

Он (Путин – 24 Канал) лжец, он не хочет мира. Но я думаю, что он действительно немного напуган в отношении президента Трампа, и я думаю, что у президента есть такой шанс, и он сильный, и я думаю, что он действительно может подтолкнуть Путина к мирным переговорам,

– заявил он.

Также Владимир Зеленский призвал мировое сообщество не доверять словам российского диктатора. Отвечая на вопрос журналиста, что бы он сказал Путину, если бы лидеры встретились для мирных переговоров, Зеленский назвал российского президента "убийцей" и "террористом".

В то же время, по его мнению, без военной и финансовой поддержки США Украине будет очень трудно давать отпор России. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в таком случае "шансов на выживание будет очень мало".