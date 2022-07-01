Зеленский призвал нардепов принимать нужные для ЕС решения и подписал в Раде важное заявление

Украина получила статус кандидата в члены ЕС, после чего должна выполнить ряд задач и реформ. Для сближения Украины и ЕС депутаты Верховной Рады должны принять не один закон.

Зеленский заявил, что у депутатов нет другой альтернативы

Президент Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде заявил, что депутатам предстоит принять десятки важных законопроектов для того, чтобы Украина стала членом ЕС, сообщает 24 канал.

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Глава государства подчеркнул, что у депутатов нет другой альтернативы, кроме как принимать нужные законы для евроинтеграции Украины.

Это не будет просто, но этому нет альтернативы. Даже если вы знаете, что не соберете аплодисментов тем или иным решением. Однако, если это решение нужно для этого сложного, важного европейского пути нашего государства – вы должны принять такие решения,

– сказал Зеленский.

Президент Зеленский, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмыгаль в парламенте подписали совместное заявление, свидетельствующее о единстве всех ветвей власти на пути Украины к ЕС.

"Сегодня мы подписываем совместное заявление, которое является сигналом единства всех ветвей власти и свидетельство нашей решимости в достижении стратегической цели Украины, а именно полноценного членства в ЕС", – заявил президент.

Зеленский отметил, что подписание заявления имеет то же значение, что и подписание заявки на вступление в ЕС на 5 день полномасштабного вторжения России.

Мы шли к кандидатству 115 дней. Наш путь к членству не должен занимать десятилетия или годы. Мы должны преодолевать этот путь быстро, сделать нашу часть работы идеально, чтобы дать друзьям в ЕС быстро принять для нас еще одно историческое решение,

– резюмировал президент.

В Еврокомиссии назвали, каких решений ждут от Украины

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен 1 июля выступила в Верховной Раде. Она отметила, что Украина не должна останавливаться в борьбе с коррупцией.

По ее словам, Украина должна как можно быстрее назначить главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и нового директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Также президент Еврокомиссии отметила реформу Конституционного суда и принятие закона о СМИ. В то же время фон дер Ляен отметила, что от Украины не требуют скорых изменений, поскольку в нашей стране продолжаются боевые действия.

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