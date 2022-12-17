Об этом президент заявил во время интервью французскому телеканалу LCI. Владимир Зеленский подчеркнул, что Путин просто не хочет мира.

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Почему звонки Макрона не повлияют на Путина

Самая первая причина, которую заметил президент Зеленский – Путин не хочет мира. Так и говорить с ним не о чем – переговоры просто не имеют смысла.

Я не думаю, что он готов делать выводы из той трагедии, которую он нанес Украине, миру, но в первую очередь своему собственному обществу, своей стране. В том, что он сделал, есть определенная необратимость. Я знаю, что кое-кто предлагает сесть с ним за стол переговоров, но я не вижу о чем договариваться,

– подчеркнул Зеленский.

Также глава государства отметил, что в голове у Путина искажена реальность, а о чем он действительно работает, так это о собственных интересах и доходах. Диктатору даже безразлично интересы собственного народа.

В то же время Владимир Зеленский отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон имеет право вести диалог с российским диктатором. Однако в эффективности этого глава государства сомневается. Как и в эффективности разговоров любого другого лидера с диктатором.

Эммануэль имеет право делать что хочет, но это продолжается с 2019 года. Я не думаю, что это приносит результат. Когда Эммануэль встречается с Путиным раз в год или чаще, перед ним каждый раз другой человек: есть тот, кто дает ему обещания, и в следующий раз это совсем другая позиция.

– отметил Зеленский.

Телефонные разговоры Макрона и Путина

С начала полномасштабного вторжения России Эммануэль Макрон, по-видимому, стал рекордсменом среди проведенных телефонных разговоров с Путиным среди иностранных лидеров. Особенно часто Макрон разговаривал с кремлевским диктатором в начале вторжения. В украинском сегменте Интернета тема телефонных разговоров президента Франции и российского диктатора стала мемом.

В декабре Макрон снова планирует телефонный разговор с Путиным, однако точная дата пока неизвестна. Известно только, что перед этим президент Франции позвонит президенту Украины.