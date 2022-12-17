Про це президент заявив під час інтерв'ю французькому телеканалу LCI. Володимир Зеленський наголосив, що Путін просто не хоче миру.

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Чому дзвінки Макрона не вплинуть на Путіна

Найперша причина, яку зауважив президент Зеленський – Путін не хоче миру. То ж і говорити з ним немає про що – переговори просто не мають сенсу.

Я не думаю, що він готовий робити висновки з тієї трагедії, яку він завдав Україні, світу, але в першу чергу своєму власному суспільству, своїй країні. У тому, що він зробив, є певна незворотність. Я знаю, що дехто пропонує сісти з ним за стіл переговорів, але я не бачу про що домовлятися,

– підкреслив Зеленський.

Також глава держави зазначив, що у голові в Путіна спотворена реальність, а про що він справді дбає, так це про власні інтереси та прибутки. Диктатору навіть байдуже на інтереси власного народу.

Водночас Володимир Зеленський зазначив, що президент Франції Еммануель Макрон має право вести діалог з російським диктатором. Однак у ефективності цього глава держави сумнівається. Як й у ефективності розмов будь-якого іншого лідера з диктатором.

Еммануель має право робити, що хоче, але це триває з 2019 року. Я не думаю, що це приносить результат. Коли Еммануель зустрічається з Путіним раз на рік або частіше, перед ним щоразу інша людина: є той, хто дає йому обіцянки, і наступного разу це зовсім інша позиція,

– зазначив Зеленський.

Телефонні розмови Макрона і Путіна

Від початку повномасштабного вторгнення Росії, Еммануель Макрон, мабуть, став рекордсменом серед проведених телефонних розмов з Путіним серед іноземних лідерів. Особливо часто Макрон розмовляв з кремлівським диктатором на початку вторгнення. В українському сегменті інтернету тема телефонних розмов президента Франції та російського диктатора стала мемом.

У грудні Макрон знову планує телефонну розмову з Путіним, однак точна дата поки невідома. Відомо лише, що перед цим президент Франції зателефонує президенту України.