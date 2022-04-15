Продолжительность войны определяется по двум направлениям, – Зеленский о пути к победе

Президент Владимир Зеленский сказал, какие именно факторы могут ускорить завершение войны. По его мнению, мировое сообщество может помочь унять агрессора.

Также играют в этом важную роль и наши ВСУ, которые героически дают отпор россиянам. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на обращение главы государства.

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Будем бить их больше, – Зеленский

Прежде всего, по мнению президента, важную роль играют Вооруженные Силы Украины. Они достигают значительных успехов на поле боя. Работа наших защитников имеет историческое значение.

Однако этого недостаточно, чтобы очистить землю от оккупантов. Поскольку также нужно оказывать значительное экономическое давление на Россию.

Будем бить их больше. Санкции против России очень серьезны и экономически болезненны. Но еще недостаточны, чтобы российская военная машина осталась без средств к существованию. На самом деле, именно на этих двух направлениях и определяется, сколько будет продолжаться эта война,

– сказал Зеленский.

Он добавил, что украинские власти продвигают более сильные санкции против страны-агрессора. Они крайне разрушительны и могут помочь остановить кровопролитие.

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