Или осталось немного, или будем работать дальше: Зеленский о конце войны в Украине

До завершения войны в Украине или остался небольшой шаг, или длительные переговоры с союзниками. Зеленский отметил, что вопрос территорий может решиться только на встрече лидеров стран.

Об этом глава государства заявил в интервью Český rozhlas Plus.

Что сказал Зеленский о завершении войны?

Владимир Зеленский в разговоре подчеркнул, что последняя миля переговоров чрезвычайно сложная.

Я не знаю, когда конец войны: или придется еще работать со многими странами, или реально осталось совсем немного,

– Зеленский.

По словам президента, Украина до сих пор рассчитывает на подписание гарантий безопасности от США и Европы – соответствующие документы уже почти готовы. Кроме того, они требуют согласования парламентом и Конгрессом США соответственно.

Гарантии безопасности важны в контексте восстановления Украины после завершения войны. Они имеют большое значение для украинцев, США, стран ЕС, а также для бизнеса. По словам Зеленского, инвесторы должны понимать, что существуют прочные гарантии, что на Украину не нападут снова. Также лидер отметил, что над экономическим пакетом стоит еще работать.

Зеленский отметил, что 20-пунктный план завершения войны в Украине включает болезненные вопросы по территориям, впрочем только лидеры государств могут принимать окончательные решения по ним.

"Вопрос территорий решится только на моей встрече с Путиным", – добавил глава государства.

Какие пункты мирного плана до сих пор остаются спорными?