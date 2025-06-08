Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью для ABC News от 8 июня, передает 24 Канал.

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Что рассказал Зеленский

По словам украинского президента, Украина могла отменить проведение спецоперации СБУ "Паутина" несмотря на то, что подготовка к ней длилась более полутора лет.

Ведь мы защищаем себя. И прекращение огня – это элемент или шаг к миру. Поэтому нам нужно прекращение огня,

– отметил Зеленский.

Украинская сторона "очень хотела" прекращения огня – полного, безусловного или любого.