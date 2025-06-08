Про це Володимир Зеленський розповів у інтерв'ю для ABC News від 8 червня, передає 24 Канал.

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Що розповів Зеленський

За словами українського президента, Україна могла скасувати проведення спецоперації СБУ "Павутина" попри те, що підготовка до неї тривала понад півтора року.

Адже ми захищаємо себе. І припинення вогню – це елемент або крок до миру. Тому нам потрібне припинення вогню,

– зазначив Зеленський.

Українська сторона "дуже хотіла" припинення вогню – повного, безумовного або будь-якого.

Але ми маємо готувати такі плани. І ми не зупиняємося… Бо ми не знаємо, навіть приблизно не знаємо, що буде завтра. Ми справді не знаємо, чи зупинять вони (росіяни – 24 Канал) цю війну,

– додав президент.