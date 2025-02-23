Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление президента во время пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2025".

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В какую сумму обошлась война в Украине

В частности, Зеленский объявил и суммы, которые предоставили США и Европа.

По его словам, из этой суммы США предоставили 100 миллиардов долларов, страны ЕС и другие партнеры – также 100 миллиардов долларов.

Президент добавил, что Украина вложила 120 миллиардов долларов.

Так выглядит экономика этой трагедии...от Дональда Трампа я хочу понимания друг друга и хочу, чтобы он услышал какие гарантии безопасности нужны Украине,

– резюмировал он.

Зеленский отметил, что благодарен Соединенным Штатам за помощь и отметил, что сейчас в Украину поступает поддержка еще предыдущей администрации.