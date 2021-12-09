Зеленский на следующей неделе встретится с Макроном и Шольцем
9 декабря 2021 , 23:07Читати новину українською
Источник:"Право на власть"
Владимир Зеленский на следующей неделе встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и новым канцлером Германии Олафом Шольцем
Соответствующее заявление сделал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Об этом он рассказал в эфире 9 декабря.
Читайте также Байден провел телефонный разговор с Зеленским
Зеленский встретится с Макроном и Шольцом
Зеленский встретится с Макроном и Шольцем на следующей неделе в Брюсселе,
– заявил Ермак.
Новость дополняется...