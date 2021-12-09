Зеленский на следующей неделе встретится с Макроном и Шольцем

Владимир Зеленский на следующей неделе встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и новым канцлером Германии Олафом Шольцем

Соответствующее заявление сделал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Об этом он рассказал в эфире 9 декабря.

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Зеленский встретится с Макроном и Шольцом

Зеленский встретится с Макроном и Шольцем на следующей неделе в Брюсселе,

– заявил Ермак.

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