Соответствующий указ 2 июня появился на сайте Офиса Президента. Он вступает в силу со дня его опубликования.

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Кто вошел в состав комиссии:

Буданов Кирилл – начальник Главного управления разведки Минобороны;

– начальник Главного управления разведки Минобороны; Демченко Руслан – первый заместитель Секретаря СНБО;

– первый заместитель Секретаря СНБО; Ляхович Андрей – советник руководителя Офиса Президента;

– советник руководителя Офиса Президента; Покатило Алексей – руководитель Департамента по вопросам нацбезопасности и обороны ОП;

– руководитель Департамента по вопросам нацбезопасности и обороны ОП; Потаев Вадим – советник руководителя ОП.

Этим же указом Зеленский вывел из состава комиссии по вопросам гражданства при Президенте Украины Ольгу Башей и Игоря Оваденко.

Что известно о комиссии по вопросам гражданства

Является консультативно-совещательным органом. Среди основных задач – предварительное рассмотрение заявлений, представлений и других документов по вопросам принятия и прекращения гражданства Украины.

Члены комиссии участвуют в подготовке и обсуждении законопроектов, указов президента и других документов, касающихся вопросов гражданства.

Кроме этого, они изучают отечественный и зарубежный опыт решения вопросов гражданства и предлагают президенту, как улучшить работу госорганов по этим вопросам.