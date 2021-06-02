Відповідний указ 2 червня з'явився на сайті Офісу Президента. Він набирає чинності з дня його опублікування.

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Хто увійшов до складу комісії:

Буданов Кирило – начальник Головного управління розвідки Міноборони;

– начальник Головного управління розвідки Міноборони; Демченко Руслан – перший заступник Секретаря РНБО;

– перший заступник Секретаря РНБО; Ляхович Андрій – радник керівника Офісу Президента;

– радник керівника Офісу Президента; Покотило Олексій – керівник Департаменту з питань нацбезпеки та оборони ОП;

– керівник Департаменту з питань нацбезпеки та оборони ОП; Потаєв Вадим – радник керівника ОП.

Цим же указом Зеленський вивів зі складу комісії з питань громадянства при Президенту України Ольгу Башей та Ігора Оваденка.

Що відомо про комісію з питань громадянства

Є консультативно-дорадчим органом. Серед основних завдань – попередній розгляд заяв, подань та інших документів з питань прийняття та припинення громадянства України.

Члени комісії беруть участь у підготовці та обговоренні законопроєктів, указів Президента та інших документів, які стосуються питань громадянства.

Крім цього, вони вивчають вітчизняний та зарубіжний досвід вирішення питань громадянства та пропонують президенту, як покращити роботу держорганів з цих питань.