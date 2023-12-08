Во время разговора Владимир Зеленский с амбассадорами фиксировали первые итоги по направлению восстановления. Глава государства выразил благодарность за объединение мира вокруг Украины.

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Зеленский гордится результатами

Очень горжусь нашим знакомством. Очень горжусь нашей работой. Очень горжусь вашей личной поддержкой. И столько, сколько вы отдали энергии для Украины, для украинцев. И горжусь результатами. Я считаю, что они мощные,

– отметил президент.

Он добавил, что United24 удалось собрать более 500 миллионов долларов. Зеленский подчеркнул, что это все большая работа амбасадоров. И он также знает, что удалось закрыть первый этап по проекту восстановления. Ведь все 18 проектов нашли ответ: финансовый, положительный, на них есть деньги.

Легендарный украинский футболист Андрей Шевченко взял слово. Он отметил, что каждый из послов мотивирован и у каждого из них есть свое направление. Он добавил, что очень приятно работать и поблагодарил всех.

Конечно же, мы рады любой возможности продолжать рассказывать о необходимости помогать украинскому народу и украинским солдатам. Надо, чтобы мир слышал и их историю. Что им пришлось испытать за эти два года. Явно нужно отстраивать Украину кирпич за кирпичом,

– добавила Кэтрин Винник.

Заметим, что Владимир Зеленский общался с Андреем Шевченко, Элиной Светолиной, Кэтрин Винник, Александром Усиком, Мишель Азанавичюс, Брэдом Пейсли, а также Imagine Dragons.

Глава государства выразил благодарность за объединение мира вокруг Украины. Он также добавил, что "делаем все, чтобы голоса нашей поддержки продолжали звучать".

К слову, ранее Зеленский отметил, что ожидает от Верховной Рады принятие важных законов в течение этой недели. По его словам, соответствующие инициативы необходимы нашему государству на пути вступления в ЕС.