Зеленскому предлагали не бить по НПЗ России 100 дней в обмен на расширение действия Starlink, – WSJ

Сенаторы от Республиканской партии предложили Владимиру Зеленскому воздержаться от ударов по нефтеперерабатывающим заводам России в течение 100 дней. В обмен на это Украина получит уникальную возможность защититься от российской баллистики.

Подробности нового американского предложения раскрывает The Wall Street Journal.

Какое соглашение предложили Зеленскому американские сенаторы?

9 октября сенаторы Роджер Викер из штата Миссисипи и Кевин Крамер из Северной Дакоты вместе с двумя членами Палаты представителей США посетили Киев.

Американские политики предложили президенту Украины Владимиру Зеленскому новое соглашение. Украина должна прекратить удары по российским НПЗ на 100 дней. Взамен США расширят покрытие спутниковой связи Starlink для Украины примерно на 300 километров вглубь России. Это поможет ей уничтожать вражеские пусковые установки, с которых запускают ракеты по украинским городам.

Как отмечает издание, Зеленский согласился с такой сделкой.

Этой осенью и зимой у Украины недостаточно средств для защиты от российских атак. Возможность поражать места запуска российских ракет и дронов непосредственно на территории России помогла бы снизить интенсивность ночных атак.

Зеленский ранее заявлял, что готов приостановить удары по нефтеперерабатывающим заводам в обмен на дополнительные ракеты для систем Patriot. Однако еще эффективнее было бы уничтожать сами пусковые установки, а не просто перехватывать ракеты, которые они запускают.

В издании считают, что четко оговоренное соглашение по Starlink, по крайней мере, могло бы стать первым шагом к возобновлению мирного процесса, который сейчас зашел в тупик.

В то же время соглашение так и не было заключено.

Разочарованный Зеленский анонсировал возобновление ударов по российским НПЗ после того, как Путин проигнорировал объявленное Трампом "энергетическое перемирие".