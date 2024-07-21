Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 21 июля, во время во время вечернего обращения.

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Сейчас уже мы можем сказать: есть усиление нашей ПВО. Немецкий Patriot прибыл в Украину. Я хочу поблагодарить Германию и Соединенные Штаты за этот шаг. В небе мы сможем сделать больше,

– отметил Владимир Зеленский.

Украинский лидер добавил, что впереди еще много работы, и это еще далеко не гарантированная защита, но тем не менее – больше силы для Украины.

К слову, в конце июня и в начале июля Германия фактически тайно передала Украине пакет военной помощи, в который, в частности, вошло 39 танков.

Внимание. В Воздушных силах сообщили об эффективности работы ЗРК Patriot: благодаря этой системе с мая 2024 года ни один российский "Кинжал" не достиг Киева – все ракеты были перехвачены. Речь о более 20 ракетах этого типа.