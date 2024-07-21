Про це повідомив президент України Володимир Зеленський сьогодні, 21 липня, під час вечірнього звернення.
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Зараз уже ми можемо сказати: є посилення нашої ППО. Німецький Patriot прибув в Україну. Я хочу подякувати Німеччині та Сполученим Штатам за цей крок. В небі ми зможемо зробити більше,
– зазначив Володимир Зеленський.
Український лідер додав, що попереду ще багато роботи, і це ще далеко не гарантований захист, але тим не менше – більше сили для України.
До слова, наприкінці червня та на початку липня Німеччина фактично таємно передала Україні пакет військової допомоги, до якого, зокрема, увійшло 39 танків.