Об этом во время обращения к украинцам заявил президент Владимир Зеленский, пишет 24 канал. Глава государства отметил, что наши воины храбро обороняются.

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Россия пытается перебрасывать дополнительные силы

Как бы ни было сложно, на всех направлениях держим ключевые рубежи. Наши ребята храбро обороняются. И есть направления, на которых готовим продвижение вперед,

– сказал Зеленский.

Президент сообщил, что Украина фиксирует, как оккупанты пытаются перебрасывать дополнительные силы. "Делаем все, чтобы "отминусовать" эти их силы", – резюмировал Зеленский.

Россия потеряла уже более 86 тысяч солдат

Слова президента утром 25 ноября подтвердила сводка Генштаба ВСУ, согласно которой Россия за 9 месяцев войны потеряла 86 150 военных. Только за минувшие сутки в Украине было ликвидировано еще 430 оккупантов.

Россия несет большие потери, ведь пренебрегает жизнями своих военных. Кроме того, в Кремле решили бросать на фронт мобилизованных, которые не успели пройти подготовку.

22 ноября россияне пытались прорвать оборону ВСУ возле поселка Невельское, что в Донецкой области. ВСУ остановили оккупантов и уничтожили до 5 танков и 10 боевых машин пехоты россиян. Также оккупанты понесли потери в личном составе.

Огромные потери Россия несет под Бахмутом. В разведке Великобритании подтвердили, что "мобилизованные" в большом количестве гибнут в результате попыток штурмовать Бахмут.

Что касается продвижения ВСУ, то о сдержанном оптимизме можно говорить относительно Луганской области. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что на направлении Сватово – Кременная есть позитивные новости от ВСУ.

Обратите внимание – карта боевых действий по состоянию на 25 ноября: смотрите видео