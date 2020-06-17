Президент Украины Владимир Зеленский создал новый комитет по вопросам разведки. Однако часть указа является засекреченной.

Сделали это, чтобы усовершенствовать систему обеспечения руководства, координировать и контролировать деятельность разведывательных органов Украины. Об этом сообщили на официальном сайте президента.

Внимание Зеленский дал распоряжение с 1 сентября повысить зарплаты врачам

Одновременно этим указом президент ликвидировал Объединенный комитет по вопросам разведывательной деятельности, который создал в 2015 году пятый президент Украины Петр Порошенко. Новосозданный комитет будет реализовывать решение ликвидированного.

Известно, что третий, четвертый и пятые абзацы нового президентского указа № 230 являются засекреченными.