Зеленский создал новый комитет по разведке
Президент Украины Владимир Зеленский создал новый комитет по вопросам разведки. Однако часть указа является засекреченной.
Сделали это, чтобы усовершенствовать систему обеспечения руководства, координировать и контролировать деятельность разведывательных органов Украины. Об этом сообщили на официальном сайте президента.
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Одновременно этим указом президент ликвидировал Объединенный комитет по вопросам разведывательной деятельности, который создал в 2015 году пятый президент Украины Петр Порошенко. Новосозданный комитет будет реализовывать решение ликвидированного.
Известно, что третий, четвертый и пятые абзацы нового президентского указа № 230 являются засекреченными.
Что такое разведывательная деятельность?
Разведывательная деятельность или разведка осуществляется специальными средствами и методами, чтобы обеспечить органы государственной власти разведывательной информацией. Она защищает национальные интересы и противодействует внешним угрозам.
Суть разведки заключается в сборе политической, экономической и научно-технической информации об обстановке в отдельных странах. Это нужно, чтобы получить преимущества в области вооруженных сил, военных действий, политики или экономики.