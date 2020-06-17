Президент України Володимир Зеленський створив новий комітет із питань розвідки. Проте частина указу є засекреченою.

Зробили це, щоб удосконалити систему забезпечення керівництва, координувати та контролювати діяльність розвідувальних органів України. Про це повідомили на офіційному сайті президента.

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Водночас, цим указом президент ліквідував Об'єднаний комітет із питань розвідувальної діяльності, який створив у 2015 році п'ятий президент України Петро Порошенко. Новостворений комітет реалізовуватиме рішення ліквідованого.

Відомо, що третій, четвертий та п'яті абзаци нового президентського указу № 230 є засекреченими.