Зеленський створив новий комітет із розвідки
Президент України Володимир Зеленський створив новий комітет із питань розвідки. Проте частина указу є засекреченою.
Зробили це, щоб удосконалити систему забезпечення керівництва, координувати та контролювати діяльність розвідувальних органів України. Про це повідомили на офіційному сайті президента.
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Водночас, цим указом президент ліквідував Об'єднаний комітет із питань розвідувальної діяльності, який створив у 2015 році п'ятий президент України Петро Порошенко. Новостворений комітет реалізовуватиме рішення ліквідованого.
Відомо, що третій, четвертий та п'яті абзаци нового президентського указу № 230 є засекреченими.
Що таке розвідувальна діяльність?Розвідувальна діяльність або розвідка здійснюється спеціальними засобами й методами, щоб забезпечити органи державної влади розвідувальною інформацією. Вона захищає національні інтереси та протидіє зовнішнім загрозам.
Суть розвідки полягає в зборі політичної, економічної та науково-технічної інформації про обстановку в окремих країнах. Це потрібно, щоб отримати переваги в області збройних сил, військових дій, політики або економіки.