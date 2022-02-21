Журналистам 24 канала удалось получить первые кадры с начала собрания СНБО. На кадрах видно, как президент Украины вместе с министрами и политики прибыли и сели за круглый стол.
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Заседание Совета нацбезопасности и обороны
Заседание Совета нацбезопасности 21 февраля является внеочередным. Владимир Зеленский созвал его из-за заявлений, прозвучавших во время Совбеза России. Там обсуждали легитимизацию боевиков.
Через несколько часов Путин официально объявил о "признании" пророссийских боевиков на Донбассе. Глава страны-агрессора также подписал с марионетками Кремля договоры о дружбе.
Появились первые кадры заседания СНБО: смотрите видео