На кадрах, поширених ОП, видно, як президент України разом з міністрами та політики прибули та сіли за круглий стіл.

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Засідання Ради нацбезпеки й оборони

Засідання Ради нацбезпеки 21 лютого є позачерговим. Володимир Зеленський скликав його через заяви, які пролунали під час Радбезу Росії. Там обговорювали легітимізацію бойовиків.

Через декілька годин Путін офіційно оголосив про "визнання" проросійських бойовиків на Донбасі. Очільник країни-агресора також підписав з маріонетками Кремля договори про дружбу.

Зверніть увагу! Під час засідання РНБО можуть ухвалити рішення про запровадження воєнного стану в Україні. Його, ймовірно, обмежать окупованими територіями Донбасу.

З'явилися перші кадри засідання РНБО: дивіться відео