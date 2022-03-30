Зеленский созвонился с наследным принцем Абу-Даби
30 марта 2022 , 21:34Читати новину українською
Источник:твиттер Владимира Зеленского
Владимир Зеленский 30 марта побеседовал с наследным принцем Абу-Даби Мохамедом бин Заидом.
Политики обсудили проблематику продовольственной безопасности.
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Зеленский поблагодарил гуманитарную помощь. Также отметил поддержку со стороны в рамках ООН.
Зеленский разговаривал и с Байденом
Да, украинский президент 30 марта поговорил и с Джо Байденом. Президент США пообещал украинскому правительству 500 миллионов долларов прямой бюджетной помощи.
Кстати – Зеленский выступил перед парламентом Норвегии: