Зеленский созвонился с наследным принцем Абу-Даби

Владимир Зеленский 30 марта побеседовал с наследным принцем Абу-Даби Мохамедом бин Заидом.

Политики обсудили проблематику продовольственной безопасности.

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Зеленский поблагодарил гуманитарную помощь. Также отметил поддержку со стороны в рамках ООН.

Зеленский разговаривал и с Байденом

Да, украинский президент 30 марта поговорил и с Джо Байденом. Президент США пообещал украинскому правительству 500 миллионов долларов прямой бюджетной помощи.

Кстати – Зеленский выступил перед парламентом Норвегии: