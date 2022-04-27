Президент Украины подчеркнул, что он благодарен за присоединение Италии к расследованию преступлений против человечности, совершенных Россией.

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Также Владимир Зеленский поблагодарил Италию за убежище для более 100 тысяч украинцев, вынужденно покинувших свои дома из-за российской агрессии.

"Обсудили также присоединение Италии к будущим договорам безопасности", – добавил президент в комментариях.

К слову, в Турции надеются, что в ближайшие дни Владимир Зеленский и Владимир Путин встретятся для переговоров. Такое мнение высказал министр Турции Акар Хулуси.

В Офисе Президента прокомментировали соответствующее заявление. Советник главы ОП Михаил Подоляк убежден, что пока не определен контекст встречи президентов, поэтому о ней говорить рано.

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