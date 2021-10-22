Об этом сообщили СМИ со ссылкой на Аппарат СНБО. Все участники уже проинформированы о дате и месте заседания.

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Стартует заседание в 16:30 на Банковой. Больше деталей относительно повестки дня и тем рассмотрения – пока неизвестно.

СНБО собиралась на заседание 15 октября

Отметим, что в предыдущий раз СНБО собирался на заседание всего неделю назад – 15 октября. Главной темой для обсуждения стала обороноспособность и безопасность Украины. Также затронули и противостояние пандемии коронавируса.

Коротко о том, что обсудили на предыдущем заседании: