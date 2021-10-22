Об этом сообщили СМИ со ссылкой на Аппарат СНБО. Все участники уже проинформированы о дате и месте заседания.
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Стартует заседание в 16:30 на Банковой. Больше деталей относительно повестки дня и тем рассмотрения – пока неизвестно.
СНБО собиралась на заседание 15 октября
Отметим, что в предыдущий раз СНБО собирался на заседание всего неделю назад – 15 октября. Главной темой для обсуждения стала обороноспособность и безопасность Украины. Также затронули и противостояние пандемии коронавируса.
Коротко о том, что обсудили на предыдущем заседании:
- План обороны Украины – это документ, над которым работали 2 года, и который дает ответы на вызовы современности
- Стратегия биобезопасности и биологической защиты: регулирует вопросы в этой сфере. Речь идет не только о коронавирусе, но и о других инфекционных болезнях.
- Стратегия информационной безопасности – документ, который особенно актуален во время гибридной войны.
- Санкции за проведение выборов на оккупированных территориях: под карательные ограничения попали 237 человек. Конкретных фамилий не называли.